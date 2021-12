Obědy pro děti se Simonou Krainovou

Každé desáté dítě v České republice nemůže chodit se spolužáky na školní obědy. Realita, se kterou se potýká mnoho rodin dala vzniknout již před devíti lety unikátnímu projektu Obědy pro děti, do kterého před rokem vstoupila i modelka Simona Krainová.

Jako máma dvou malých kluků nemohla Simona zůstat lhostejná k osudu dětí připravených o spoustu důležitých zážitků se spolužáky. Rozhodla se tak zapojit do projektu jako jeho ambasadorka a hlas, který je slyšet.

Úspěšná modelka a podnikatelka s velkým srdcem usiluje o to, aby se o projektu Obědy pro děti dozvědělo co nejvíce lidí, jak potřebných, tak i těch, kteří budou chtít pomoci. Letos se tak z důvodu pandemických omezení nemohly uskutečnit naplánované aktivity projektu, ale během jarních měsíců při koupi mikin z kolekce By Simona mohl každý zájemce přispět zvolenou částkou, kdy jeden oběd činil 25 Kč. Částka věnovaná projektu Obědy pro děti se nakonec vyšplhala na více jak 100 000 Kč, což ve finále představuje 4248 obědů pro konkrétní děti a podpora stále pokračuje.

Simona Krainová je ambasadorkou projektu Obědy pro děti

V minulém školním roce vše zkomplikovala epidemiologická situace a zavření škol. I když bylo možné obědy vyzvedávat, pro mnoho dětí byly i tak obědy z mnoha důvodů špatně dostupné či dokonce nedostupné. Ukázalo se, jak moc je školní oběd spojen s prezenční výukou a jak moc je sociální kontakt pro děti důležitý.

Psal se rok 2013 a reportáž o hladovějících dětech dojala spoluzakladatelku obecně prospěšné společnosti Women for women, Ivanu Tykač natolik, že se rozhodla s tím něco okamžitě udělat. Všeobecně je již dokázáno, že vyloučení z kolektivu a omezená socializace dítěte dlouhodobě vede k frustracím a může mít za následky i psychické problémy. Dítě by nemělo být ohrožené na zdraví a už vůbec ne rodinnou finanční situací. Projekt aktivně spolupracuje se školami, kde pedagogové znají rodinnou situaci dětí a mají chuť dětem a jejich rodičům pomoci.

Obsáhlé zkušenosti nasbírané za dlouhá léta praxe pomohly vybudovat ojedinělý systém zprostředkování finanční pomoci s cílem uhradit školní obědy, kde je jakékoli případné zneužívání prostředků naprosto vyloučené. „Se školami jsme ve stálém kontaktu, snažíme se monitorovat situaci a zároveň ji vyhodnocovat. Při distanční výuce se snažíme těmto dětem pomáhat i prostřednictvím přidruženého projektu IT pro děti. Fungujeme a pomáháme komplexně a individuálně dětem a jejich rodinám, v tom je naše síla.“ popisuje Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka Women for women, o.p.s.

Simona Krainová – ambasadorka a hlas projektu Obědy pro děti

