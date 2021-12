Libor Bouček navštívil vztahovou poradnu

Známý moderátor Libor Bouček zavítal do vztahové poradny. Tentokrát ovšem pouze jako host a ambasador projektu Servis vztahů a on-line si popovídal s odborníky vztahové poradny.

„Jsem rád za to, že někdo srozumitelně, erudovaně a přímočaře chce řešit věc tak důležitou, jako jsou vztahy. Vztahy v rodině jsou základem společnosti a budou-li položeny na špatných pilířích, je to zlé pro všechny. Je skvělé vědět, že existuje relevantní odborné místo, kam se obrátit, když jsem skutečně v koncích. A být v koncích v tomto případě rozhodně není fatální. Každá situace má řešení,“ říká Libor Bouček, ambasador projektu Servis vztahů.

Vztah je v podstatě školou života, kterou prochází každý jedinec. Výbornou zprávou je, že pro „porouchané“ vztahy už existuje alespoň servis – Servis vztahů.

Libor Bouček, ambasador projektu Servisu vztahů s Case manažerkou Kamilou Šaffkovou a párovou terapeutkou Lenkou Matoušovou

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Servis vztahů se zabývá uzdravováním partnerských a rodinných vztahů od roku 2019, kdy byl založen jako jeden z dalších stěžejních projektů organizace Women For Women manželů Tykačových, kterou založili již v roce 2012. Projekt má rovnou dvě poradny. Vztahovou poradnu pro záchranu vztahu a poradnu pro rozvádějící se rodiče. Partnerský vztah totiž drží celou rodinu pohromadě a pokud „onemocní“, ohrozí to její celou existenci. V Servisu vztahů se snaží přispět k tomu, aby se rodiny tolik nerozpadaly a děti vyrůstaly v bezpečném prostředí s oběma rodiči.

Vyprávět o vztazích pro Libora těžké není

Díky Women for Women vzniklo bezpečné místo pro podporu zdravých partnerských vztahů, kde vás čeká Průvodce pro vztahy a kde se snaží vyřešit či odstranit s klienty to, co ve vztahu nefunguje a nastavit trvalé změny tak, aby byl vztah dlouhodobý, zdravý a živý. A pokud nelze vztah zachránit, podporují klienty, aby se dokázali kultivovaně rozejít a zachovali si hezký vzájemný vztah. Obzvlášť, pokud mají děti. V tomto případě se mohou obrátit na poradnu pro rozvádějící rodiče.

Ambasadorem Servisu vztahů se stal Libor Bouček, který má své vlastní cenné a bohaté životní zkušenosti a podobný pohled na věc.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

„Je pravda, že v této oblasti jsem toho zažil na 40níka docela dost a myslím, že poučení mám. Spíše si myslím, že díky mnohým karambolům vím, že mnoha věcem se dá předcházet. A tuto zkušenost velmi rád předám. Jedno poučení je univerzální – potlačujme egoismus. Svobodně jsme se rozhodli žít ve vztahu a ten je ryze týmovou záležitostí“.

Vyprávět o vztazích pro Libora těžké není. Dělá to podle něj valná většina lidí. „Snaží se podělit se o strast, rozdělit vinu. Ale vlastní vztahy musíme řešit především sami. A když se ocitneme ve slepé uličce, tak s přihlédnutím k postřehům odborníků. Na kamarádky a kamarády je třeba zapomenout, ty jsou v našem dresu,“ dodává Bouček.

V Servisu vztahů věří, že vztahy jsou tím nejdůležitějším v našich životech. Pečujte o ně. ■