„Hnusárny“ na adresu Lucie Gelemové: Felix Slováček si nebral servítky. A promluvil o návratu k Dádě

Felix Slováček Michaela Feuereislová

Poté, co se jeho bývalá přítelkyně Lucie Gelemová odstěhovala z bytu v Malešicích, který platil, se Felix Slováček (78) vrátil do vinohradské vily, kde žije jeho manželka Dáda Patrasová (65). A ačkoli se objevily zprávy o velkém návratu k manželce, Super.cz Felix řekl, že netuší, jak dlouho tam vydrží.

"Nevím, kde budu. V Malešicích určitě ne, tam by mi to zase připomínalo Lucii. Ale zůstat na Vinohradech, když Dáda furt chlastá? Možná si najdu něco úplně jiného, abych měl klid," říká hudebník, který prý potřebuje klid k práci. Po našem rozhovoru se musel připravit na vystoupení, dokončuje také novou desku.

Ke konci vztahu s Lucií Gelemovou (38), byť už měl být podle jejich společného prohlášení jen kamarádský, se vrací s hořkostí v srdci.

"Všichni mi vyčítají, že o ní říkám hnusárny a sprosťárny do novin. Ale ona se podle mě jako ště*ka zachovala. Na její svátek jsem ji vzal na oběd, ptal jsem se, co bude dělat večer, a říkala, že už něco má. O tom, že si někoho našla, mezi námi nepadlo ani slovo. Byl bych za ni rád. Ale takhle jsem se to dozvěděl z novin, že jela s pánem do hotelu a vyšli až ráno. Čekal jsem větší úroveň," uvedl Felix.

Doprovod Gelemové zná jen od vidění. "Já jí zařizoval výstavu v Obecním domě, tam jsem ho viděl. Je to asi bohatý člověk. Viděl jsem ji s ním pak na fotkách z baru, a to mi tvrdila, že domlouvala sponzoring. Nic jiného nenaznačila. Věděl jsem, že to mezi námi jednou skončí, ale ne takhle hnusně," míní Slováček.

"Bolí mě to, těžko se z toho dostávám, ale snad se z toho dostanu. Nechci být sám, ale jaký mám výběr?" krčil rameny. Jasno nemá ani v tom, zda s manželkou Dádou Patrasovou vydrží v jednom domě aspoň do Vánoc. "Ty tedy budeme mít stejně jako loni u Aničky. A možná, že radši někam odjedu," uzavřel. ■