Čím šokovala hvězda Ulice manžela, známého spisovatele? Prozradila, jak ho každoročně mučí

Ljuba Krbová Super.cz

„Pravda je, že tím svého muže mučím, protože on by odzpíval dvě, tři koledy a už chce na dárečky,“ prozradila herečka, jak se její manžel Ondřej Neff (76), známý spisovatel science fiction a novinář, těší, co dostane.

Ljuba Krbová (63) má ráda překvapení, takže se je snaží připravit i pro své nejbližší. O loňských Vánocích způsobila šok svému muži. „Hrozně si přál fotoaparát, tak jsem ho zabalila do krabice, polepila rybami. K tomu jsem napsala průvodní dopis, že už je ve věku, kdy by si měl pořídit akvárium a rybičky. Že by ho to mohlo uklidňovat,“ líčí se smíchem, jak otráveně rozbaloval krabici.

Společně několikrát prožili vánoční svátky v zahraničí, silvestra běžně, protože v tu dobu herečka nenatáčí Ulici. Z pobytů mají spoustu legračních vzpomínek. Když byli v indickém Váránási, bydleli ve svatém okrsku, kde se nesmí pít alkohol. Přemýšleli, jak to vyřeší kvůli přípitku. „To je v pořádku, bozi pod stůl nevidí, řekl nám pan vrchní,“ řekla Super.cz. ■