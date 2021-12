Kvůli figuře už jí nejspíš jen tak nadávat nebudou: Khloé Kardashian vyrazila fanouškům dech fotkou svého bříška

Khloé Kardashian Profimedia.cz

Pevné tělo vystavila na Instagramu sedm měsíců poté, co svět obletěla její neretušovaná fotka v bikinách. S tou tehdy rozhodně nebyla spokojená a nařídila, aby ji ihned smazali. Teď je to ale zcela jiný příběh, i když bez filtru se fotografie neobešla.

Khloé už v minulosti přiznala, že kvůli hejtům trpí celoživotně mindráky. Byly jí ale i motivací k proměně těla. Před lety se pustila do cvičení a tvrdě na sobě maká, jak je vidět i na aktuálním snímku.

Khloé prošla z klanu slavných sester největší proměnou. A to nejen, co se její figury týče, ale především v obličeji. A protože o plastikách donedávna zarytě mlčela, fanoušci jí to často vyčítali.

Televizní hvězdu hojně kritizují, že vypadá uměle a při focení to přehání s retuší. Khloé se ale brání a přiznává, že na sdílení fotek bez filtru zkrátka nemá koule.

„Už více než dekádu jsou moje fotky analyzovány, řeší se na nich každý detail, a každá nedokonalost je mi důrazně připomínána. A když jsem kritiku proměnila v motivaci, abych se dostala do formy a pomohla jiným udělat totéž, začne se tvrdit, že jsem toho nemohla docílit tvrdou dřinou, ale určitě jsem za to zaplatila,“ nechala se slyšet v dubnu letošního roku.

Khloé má za sebou náročné období. Nedávno vyšlo najevo, že její expartner Tristan Thompson, s nímž má tříletou dceru True, má další dítě s jinou ženou, se kterou byl Khloé nevěrný. ■