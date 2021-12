Arnold Schwarzenegger bude znovu dědečkem! Hvězdný hollywoodský pár čeká druhého potomka

Katherine Schwarzenegger a Chris Pratt čekají druhého potomka. Profimedia.cz

Katherine Schwarzenegger (32) a Chris Pratt (42) čekají další přírůstek do rodiny. Magazínu People to potvrdilo vícero zdrojů z okolí hvězdného páru a Katherine se už rýsuje bříško, jak je vidět na fotografiích z poslední doby. Pár těhotenství zatím nekomentoval.

Katherine s Chrisem spolu mají 16měsíční dceru Lylu Marii, herec má pak ještě syna Jacka (9) z prvního manželství s herečkou Annou Faris.

Herec se netají tím, že by měl rád se ženou víc dětí. „Dáme to. Budu si o tom teda muset promluvit s Katherine, ale můj plán je jít do toho,“ sdělil v létě E! News.

Katherine a Chris se vzali v roce 2019 po zhruba rok dlouhém vztahu. Sedm měsíců před tím, než se začali objevovat spolu, herec požádal o rozvod s herečkou Annou Faris. Manželé byli 8 let a syna Jacka mají ve střídavé péči.

Katherine je nejstarší dcerou Arnolda Schwarzeneggera (74) a Marie Shriver. Je úspěšnou spisovatelkou a v současné době se věnuje také instagramové sérii BDA Baby o mateřství. ■