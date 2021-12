We Are Domi: Lights Off Česká televize

Dcera Dominika Haška míří na Eurovizi: Jsem z toho úplně v háji, říká. Poslechněte si, jak zpívá

Její otec Dominik Hašek exceloval na ledě, Dominika Hašková se profiluje v umění. A na kontě má velký čerstvý úspěch. Se svou elektro-popovou kapelou We Are Domi uspěla s písní Lights Off v národním kole a v květnu pojede naši zemi reprezentovat na Eurovizi do Turína.

„Jak oznámili naše jméno, tak jsem se rozbrečela a nebyla jsem schopná nic říct. Jsem z toho úplně v háji, hrozně se klepu a vůbec si asi plně neuvědomuji, co se děje,“ řekla bezprostředně po vyhlášení výsledku Dominika Hašková. Poznali byste v něm vousatou lady? Takhle v civilu vypadá nejkontroverznější vítěz Eurovize Kapela o přízeň fanoušků bojovala s dalšími šesti finalisty národního kola, na Eurovizi, chtěla také například zpěvačka Elis Mraz nebo duo Jordan Haj a Emma Smetana, o vítězné písni rozhodovaly hlasy hudebních fanoušků z Česka i ze zahraničí. Kapela We Are Domi zaujala také mezinárodní odbornou porotu. Pro šest z jejích dvanácti členů byla vítězná skladba tou vůbec nejlepší, u dalších čtyř se umístila na druhém místě. Takhle sexy ještě nikdy nebyla: S tímhle songem bojuje Elis Mraz o účast na Eurovizi Skupina vznikla v roce 2018 ve Velké Británii. Její členové jsou původem z Česka a Norska. Aktuálně působí na české scéně v Praze a hrají mix skandinávského popu a elektro-popu. Semifinálová kola písňové soutěže se uskuteční 10. a 12. května, finále proběhne 14. května. ČT show odvysílá v přímých přenosech. ■

Fotogalerie 3 fotografie » Kapela We Are Domi vznikla v roce 2018 ve Velké Británii. Česko pojede reprezentovat na Eurovizi 2022. ■ Michaela Feuereislová Dominik Hašek slavil úspěchy na ledě, jeho dcera se profiluje v umění. ■ Herminapress Dominika Hašková ■ Michaela Feuereislová