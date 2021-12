Herečka Nikol Kouklová odtajnila svou vánoční obsesi: Manžel se mi směje, že jsem šílená

Manželé Nikol Kouklová a Karel Heřmánek ml. Michaela Feuereislová

Letošní Vánoce oslaví Nikol Kouklová (31) s manželem Karlem Heřmánkem ml (32). u své rodiny. „Máme takovou tradici, že to střídáme a jedny Vánoce jsme u Heřmánkových a jedny Vánoce u mojí maminky. Zatím nemáme vlastní rodinu, takže to takhle praktikujeme a je to moc fajn,“ svěřila Super.cz herečka.

S manželem se domluvili, že o dárky se bude starat výhradně Nikol, a už to tak praktikují třetím rokem. „Dárky kupuju s dostatečným předstihem, na konci září a v první polovině října jsem je měla rozmyšlené a z velké části pořízené,“ říká Nikol. Není ani divu, v Divadle Bez zábradlí mají oba práce víc než dost a do Štědrého dne se ani jeden nezastaví. 19. prosince se spolu objeví na jednom jevišti v muzikálu Cabaret, který se po vánoční pauze vrátí do programu ve druhé polovině ledna.

Letos čeká na rodinu pěkná nadílka. „Když jsem dárky zabalila, tak jsem se až trošku vyděsila. Je to ale tím, že si na tom dávám záležet a zabalím i každou maličkost. Kája se mi směje a říká, že jsem šílená a balím snad i každou ponožku zvlášť, aby bylo dárků víc,“ směje se herečka.

Zatímco ona si potrpí na praktické dárky do domácnosti, jejímu manželovi udělají největší radost věci pro zábavu. „Vzpomínám si na dárek, u kterého se tvářil, že jsou mu zase 4 roky. Bylo to pár let zpátky, otevřel si pod stromkem krabici s playstationem a absolutně to nečekal. Byla to dokonce limitovaná edice StarWars. Kromě cestování a výletů rád odpočívá tím, že hraje počítačové hry. Loni jsem mu přispěla na počítač, to ho taky strašně potěšilo.“

Radost mu ale překvapivě udělají i měkké dárky. Sází na vkus své manželky. „Vždycky ho potěší oblečení, protože chce vypadat dobře a v tomhle mi naprosto důvěřuje. Takže asi i letos najde pod stromečkem nějaký pěkný ohoz. Koneckonců, jako ředitel divadla musí nějak reprezentovat,“ dodává se smíchem Nikol Kouklová. ■