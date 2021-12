Skandál krásné Miss! Na veřejnost uniklo domácí erotické video, kde dovádí s brankářem hokejového Zlína

Barbora Aglerová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Barbora Aglerová

Ten jí osahává její zcela obnažené silikonové čtyřky, které ve videu hrají hlavní roli. Video se dle slov Aglerové a Kašíka dostalo na veřejnost nešťastnou náhodou. "Není mi teď z toho vůbec dobře," řekla Super.cz Aglerová.

"Uniklo něco, co na Instagramu být nemělo, mělo to být jenom pro nás dva. Naše společné zlobení dvou lidí, kteří se mají rádi. Trápil jsem se tím dva dny a Barborka se trápila ještě mnohem víc," sypal si hokejista popel na hlavu.

"Navíc to mělo zůstat jen v mém telefonu, natočilo se to ze srandy. Liborek omylem video sdílel, myslel si, že když se do sekundy vymaže, zmizí to. Bohužel se tak nestalo. Viděla to jedna jediná osoba na Instagramu, která to pak zneužila. A šíří se to rychleji než covid," dodává smutně Aglerová, kterou mrzí, že si lidé myslí, že byla pod vlivem drog či alkoholu.

"Ani jeden z nás v sobě neměl kapku alkoholu nebo čehokoliv jiného. Drogy jsem nikdy v životě ani nezkoušela a alkohol nemůžu ze zdravotních důvodů. Přítel jako profesionální sportovec se tomu také vyhýbá obloukem. Mrzí mě to, snad se tomu jednou zasmějeme," uzavřela pro Super.cz modelka. ■