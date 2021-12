Má talent snad na všechno: Herečka Anna Schmidtmajerová je úspěšnou akvabelou, akrobatkou i muzikantkou

Anna Schmidtmajerová Profimedia.cz

Po porodu se vrátila k práci, ale ne naplno. Ráda by si užila mateřství se vším všudy. „Všechno se kvůli covidu přesunulo na podzim, takže je toho teď víc. Jsem ráda, že mám nějakou práci, to musím zaklepat, ale na druhou stranu to nechci přehánět,“ říká herečka, se kterou jsme se setkali na natáčení pořadu Máme rádi Česko, kde pro ni byla největším strašákem vědomostní disciplína s vybuchující krabicí.

Anna patří k multitalentovaným umělcům. Kromě herectví se věnuje zpěvu, hraje na violoncello a je vrcholovou plavkyní v synchronizovaném plavání. „Akvabely ke mně přišly náhodně. Byla jsem v první třídě a kamarádka přišla s tím, ať to zkusíme, že je to zajímavé a je to tanec ve vodě. Takže jsme do toho všechny šly a já vydržela nejdéle,“ vzpomíná.

Od sportu nakonec přešla k herectví, ke kterému neměla nikdy daleko. „Moje maminka je herečka, tak to tam asi vždycky někde bylo a z akvabely jsem plynule přešla na DAMU.“

Mimo jiné je výbornou akrobatkou, především v závěsné akrobacii. „Teď po porodu to nedělám tolik, ale novému cirkusu jsem se věnovala hodně, například akrobacii na šálách, kruhu nebo skákání na teeterboardu,“ vyjmenovává.

Během těhotenství však musela akrobacii výrazně omezit. „Nepřepadl mě strach, spíš zdravý respekt, který tam byl vždycky, ale tentokrát nezodpovídám jen za sebe. Musím být v pořádku, abych tady byla vždycky pro tu moji holčičku,“ dodává herečka. ■