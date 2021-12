Ex Bena Afflecka si pustila pusu na špacír. Tohle herec prohlásil o slavném pozadí JLo

Jennifer Lopez Profimedia.cz

I v době, kdy si žili každý svůj život, měl Ben pro svou ex jen slova chvály, jak prozradila jeho někdejší přítelkyně Katie Cherry.

Obdivoval její píli a houževnatost, ale také tělesné křivky.

„Když jsme spolu chodili, zeptala jsem se ho, jaký je zadek JLo. Musela jsem. Je to ikona a je úžasná,“ vyprávěla Katie v magazínu InTouch Weekly.

„A on odpověděl, že je fenomenální. A zdál se být velmi zapálený,“ pobavila hercova ex s tím, že to byl jediný případ, kdy Affleck o Lopez, během jejich vztahu, mluvil. Rozešli se v září 2019.

Ben Affleck v posledních dnech čelí kritice fanoušků kvůli svému prohlášení, že se v předchozím manželství cítil uvězněný, a to byl jeden z důvodů, proč začal pít. Lidé mu skrze sociální sítě vzkázali, že jeho slova jsou pod úroveň a nefér vůči matce jeho dětí a exmanželce Jennifer Garner. ■