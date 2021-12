Má zakázky na 250 kg cukroví, sníst nesmí ani rohlíček! Finalistka MasterChefa se připravuje na závody v bikini fitness

Ivka Sarauerová Foto: archiv I. Sarauerové

"Máme zamluveno zhruba 250 kilo cukroví. Samozřejmě to nedělám sama, to by nešlo. Mám skvělou pravou ruku Terezku a brigádníky," řekla Super.cz Ivka. "Makáme dvanáct hodin denně, teď před Vánoci i čtrnáct, jsme tady od šesti ráno do večera," upřesňuje.

Ivka je také reprezentantkou v bikini fitness a v první polovině příštího roku ji čekají závody. Dá se příprava skloubit s celodenní prací v cukrárně?

"Odbíhám na tréninky a je to pořádný záhul. Do toho jsem mámou dvou dětí, ty samozřejmě také musí vidět maminku. Zvládám to právě díky Terce, díky ní můžu žít i jiný než jen pekařský a cukrářský život," říká Ivka. ■