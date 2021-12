Slavnému moderátorovi zemřel pětiměsíční syn: Chemoterapie jsem odmítnul, nechtěl jsem, aby trpěl

Nick Cannon Profimedia.cz

Nick Cannon před týdnem sdělil světu, že přišel o svého nejmladšího syna Zena, který zemřel teprve v 5. měsíci života. O tom, co předcházelo jeho odcházení, se nyní rozmluvil v rozhovoru pro časopis People.

„Byla tu možnost, že bude napojený na přístroje a budeme žít v nemocnici až do konce jeho života, ale pro někoho, kdo si chemoterapií prošel... vím, jaká je to bolest. Vidět takhle dvouměsíční miminko, to jsem nechtěl. Nechtěl jsem, aby trpěl,“ uvedl Cannon.

Moderátor prodělal chemoterapie při svém boji s nemocí zvanou lupus, což je chronické autoimunitní onemocnění, které může postihnout různé orgány.

Malý Zen měl rakovinový nádor na mozku a zemřel v náručí Nicka a jeho expartnerky Alyssy Scott, která dítě porodila v červnu letošního roku. Ze začátku doktoři nevěděli, co malému chlapečkovi je. „Vypadalo to na tekutinu na plicích či infekci a doktoři si mysleli, že to není nic vážného,“ uvedl Nick, kterému poté lékaři sdělili, že je jim divné, že tak rychle roste.

Nádor na mozku rostl velice rychle a Nick s Alyssou se rozhodli dítěti dopřát co nejhezčí život, i když nevěděli, zda tu bude měsíce, nebo roky. „Zaměřili jsme se na Disneyland, naše oblíbené místo. Každý měsíc jsme slavili jeho narozeniny. Jednoduše jsme slavili, že je tu stále s námi.“

Vše se zhoršilo o víkendu oslav Dne díkůvzdání. „Bylo vidět, že bojuje. Lapal po dechu. Chvílemi až 10 sekund nedýchal a pak se nadechl hodně zhluboka. Bylo to děsivé ho takhle vidět. Tohle byla celkově ta nejděsivější věc, jakou jsem v životě zažil.“

S matkou Zena se rozhodli vyrazit na pláž. „Navrhl jsem, že bychom mohli vyjít ven a pozorovat východ slunce, a hlavně s ním být do posledního momentu. To bylo krásné.“

Cannon si nechal na památku svého sedmého potomka udělat i tetování. Jak vypadá, se můžete podívat v galerii. ■