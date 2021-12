Michal Malátný z kapely Chinaski promluvil o dcerách. Zdědily hudební talent, ale zájem projevují o něco jiného

Michal Malátný Michaela Feuereislová

Současná doba není pro umělce dvakrát příznivá. S muzikantem a frontmanem kapely Chinaski jsme se setkali v období, kdy ještě nebyly omezené koncerty a živá vystoupení. Tehdy se radoval z letní sezony, která byla víc než vydařená. „Musím to zaklepat, že se mi daří dobře. Za léto jsme odehráli 50 koncertů, což vlastně většinou odehrajeme za celý rok, teď jsme to zvládli za 3 měsíce,“ svěřil Super.cz Michal Malátný (51).

Po prázdninách si s kapelou dopřáli volno, s rodinou odletěl na dovolenou do Egypta a poté se vrátil do pracovního procesu. Chinaski připravují novou desku a radují se z dokumentu Všichni ví kulový, který vznikal v průběhu posledních pěti let. „Nesleduju sociální sítě, takže nevím, jak reagují fanoušci, ale na premiéře v letním kině v Hradci to vypadalo, že se to všem líbilo,“ usmívá se muzikant, se kterým jsme se setkali na natáčení Máme rádi Česko, jehož nové díly začne Prima vysílat v únoru.

Dokument by měl oficiálně dorazit do kin v příštím roce. „Teď řešíme s distributorem, že to půjde do kin až v polovině ledna. Bylo to naplánované od půlky října,“ vysvětluje Malátný s tím, že jim bylo doporučeno s oficiální premiérou raději počkat, vzhledem ke covidové situaci.

Když už jsme nakousli téma sociálních sítí, zeptali jsme se, proč jim nepřišel na chuť. „Když jsem to zkusil, tak mě to akorát vždycky zklamalo, přišlo mi, že to je k ničemu. Pořád nějaké hejty. K životu tohle už nepotřebuju, mám dost kamarádů bez sociálních sítí, a když se bavíme, má to aspoň nějaký význam,“ vysvětluje.

Michal Malátný je otcem dvou dcer, které zdědily hudební talent. „Obě hrají na piano, na bubny a jde jim to, hlavně té starší, ale nebaví ji to. Umí hrát podle not, zahraje si na piano třeba Billie Eilish, ale myslím si, že se tomu nebudou věnovat,“ krčí rameny zpěvák.

„Zatím je víc zajímají zvířátka a vlastně i ochrana přírody, a kdyby se tomu věnovaly, tak budu jenom rád, protože hudební branže je tvrdá. Je spousta dobrých muzikantů, ale jen někomu se podaří uspět. Rozhodně je nebudu nutit. Ať si vyberou, co chtějí,“ dodává. ■