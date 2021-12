Po třetím dítěti zhubla 45 kilo a takhle vypadá dnes: Jessica Simpson se předvedla v přiléhavých šatech

Jessica Simpson Profimedia.cz

V modelech její módní značky ji lze vidět často, sama sobě je ostatně nejlepší modelkou. Kromě mateřství je nyní podnikání její hlavní činností.

Jessica je trojnásobnou maminkou dcer Maxwell (9) a Birdie (2) a syna Aceho (8). Poslední těhotenství pro ni bylo velmi náročné, ale po porodu se rychle dala do kupy a ohromila viditelným úbytkem váhy.

Je to také čtyři roky, co herečka nepije a je čistá. Úspěšně se popasovala se závislostí na alkoholu a lécích. Když se před nedávnem pochlubila snímkem z období, kdy na tom byla nejhůř, fanoušci nestačili žasnout. To je naštěstí už dávno pryč a Jessica se může naplno věnovat rodině a byznysu.

Jessica předvedla štíhlou figuru v přiléhavých šatech z vlastní kolekce. ■