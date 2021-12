Muž ji šestkrát zmlátil a ona tvrdila, že spadla ze schodů. Michal Kavalčík popsal zkušenost s týranou ženou

Michal Kavalčík Super.cz

"Formy mohou být různé, nemusí jít jen o fyzické projevy, ale třeba i o křik a zavírání doma. V mém vlastním osobním životě jsem se s ničím podobným naštěstí nesetkal. Když nebudu počítat to, že jsme se sestrou dostali zaracha, když jsme zlobili," vyprávěl.

"Dvakrát v životě jsem se snažil pomoci ženám, které domácí násilí zažívaly. Bylo pro mě velmi zajímavé slyšet odpovědi těch dam. I když tam byly viditelné stopy, že k násilí dochází, tak ta žena řekla, že přítele nebo manžela miluje, nikam nechce, odmítne nabídku přespat u vás. Šestkrát ji zmlátil, ale ona bude říkat, že spadla ze schodů. V tu chvíli nevíte, jak pomoct. V jednom případě se to povedlo, ve druhém ne," svěřil.

S partnerkou Zuzanou Fialovou, s níž má syna Dejvíka, Michal neprožívá úplně klasický vztah. "Ta doba je komplikovaná, vypadá to špatně, do divadel se nechodí. Když to jde, o víkendech pendluji mezi Prahou a Moravou," přiznal Michal, že se s rodinou vídá málo. ■