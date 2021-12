Po předvolebních debatách se zdravotně zhroutila: Teď se moderátorka chystá na dvakrát odloženou svatbu

Terezie Tománková Super.cz

Předvolební období dalo moderátorce politického pořadu Partie pořádně zabrat. " Byl to velký stres a velká zodpovědnost. Byla tam situace pro mne úplně nová, což byly ty předvolební debaty. Letos jich bylo strašně moc, oni se udebatovali do bezvědomí. To mě hodně stresovalo," svěřila Super.cz Terezie Tománková (43).

"Když to pak skončilo a bylo po volbách a odvoleno, onemocněla jsem. To tělo bylo vyčerpané a prostě vyplo. Na týden jsem lehla s nějakou prapodivnou angínou. Covid to nebyl stále jsou, bohužel, i další nemoci. Prostě jsem to odstonala a byla jsem ráda, že to mám za sebou," vyprávěla nám moderátorka.

Povídali jsme si také o tom, že moc nestíhá přípravu na Vánoce, zato se snad už konečně provdá. Svatbu dvakrát odkládala kvůli rodinným a zdravotním problémům.

"Bude to na jaře. Místo máme pořád stejné. I ty svatební šaty, které jsou spíš do chladnějšího počasí. Nedávno jsem si je zkoušela a pořád mi jsou. A kdyby byly trochu těsnější, není problém začít s novoroční a předsvatební dietou," smála se. ■