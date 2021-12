Tereza Maxová odhalila soukromí: Píše o rozvodu s tenistou a ukázala své intimní deníky

Tereza Maxová Super.cz

Naprosto se otevřela. Topmodelka Tereza Maxová (50) stejně jako mnozí jiní využila plonkové období během pandemie koronaviru nejen k intenzivnějšímu rodinnému životu, ale také k sepsání pamětí. V jejím podání jde o opravdu intimní zpověď doplněnou archivními fotografiemi a deníky, které si pečlivě vedla deset let.

"Je to skládanka, ve které je trochu od všeho. Trochu z módy, trochu z osobního života, část se věnuje přímo mé rodině, jsou tam moji předci a třeba záložka je úplně první pohled, který jsem napsala mojí mamince v roce 1989, šest dní poté, co jsem přijela do Paříže. Jsou tam ty deníky, které musely projít cenzurou, protože v osmnácti člověk přemýšlí jinak než v padesáti," popsala Super.cz.

"Také vzpomínky na cestování, fotky, které ještě nikdy nebyly otištěné, i moje neúspěchy. A pak tam mám vzkazy od osobností jako Bryan Adams, Eva Herzigová nebo princ Albert. Pro mě bylo dojemné si to číst," svěřila Tereza.

Nás zaujalo, že zmínila neúspěchy, takže nás zajímalo jaké.

"Těch je tam docela dost. Jsou tam ty těžké začátky i moje životní těžkosti, jako byl můj první rozvod s tenistou Frederikem Fetterleinem. Také rozvod mých rodičů, stěhování z Ústí, které jsem měla ráda, do Prahy, doba mé puberty. Píšu i o židovské rodině mojí maminky, kdy spousta z nich nepřežila druhou světovou válku. Jsou tam momenty, které jsou v životě důležité, protože bez momentů, které jsou smutnější, by si člověk úspěchu a radosti tolik nevážil," míní Maxová. ■