Jan Neckář poprvé po srdeční příhodě promluvil: Jak je na tom zdravotně on i bratr Václav?

Ten je skeptický vůči dalšímu vývoji. „Určitě to nebude lepší. S bráchou jsme se rozhodli, že Půlnoční turné, které mělo proběhnout loni v podobě dvanácti koncertů, a přeložené na letošek, jsme nakonec posunuli na příští rok,“ uvedl. „Nevíme, jak to všechno bude, jestli se návratu do normálu dožijeme.“

Vyhýbá se bratrům Neckářovým nemoc covid-19? „Koronavirus se nám naštěstí vyhýbá. Na Bacily nejde. Naše kapela je imunní,“ smál se Jan Neckář.

Je dobře, že se nákaza nemoci vyhýbá Václavu Neckářovi, který je po mrtvici. I jeho bratr by se měl šetřit, prodělal srdeční příhodu. „Naštěstí už se cítím lépe. Přehnal jsem fyzickou zátěž, což se v mém věku nevyplácí,“ řekl Neckář, který se nyní více šetří. „Mám nastavenou dobrou životosprávu. Za to vděčím své ženě. Hodně cvičíme. Zatím musím užívat nějaké prášky, ale doufám, že v červnu už budu bez nich,“ dodává na téma zdraví Jan Neckář. ■