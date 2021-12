Nezadaná Gelemová se schází s jiným mužem a Felix Slováček zuří. Prochází složitými psychickými stavy, má jasno expřítelkyně

Felix Slováček a Lucie Gelemová Michaela Feuereislová

I po rozchodu společně trávili hodně času a Gelemová ho dokonce v říjnu vezla do nemocnice, když se mu udělalo nevolno za volantem a hudebník prodělal mrtvičku. Teď je ale všechno jinak.

Fotografové Blesku Gelemovou přistihli, jak strávila noc s jiným mužem. Přespat spolu měli v hotelu, Gelemová ale mezitím k převlečení využila i malešický byt, kde se scházela se Slováčkem, a který si hudebník pronajímá. Ač se jako single žena může scházet s kým chce, Slováčkovi její dostaveníčko s novým nápadníkem hnulo žlučí.

„Už nejsme ani kamarádi a Lucie se musí okamžitě vystěhovat z bytu, který platím. A zdůrazňuji, že se musí vystěhovat hned! Jestli to neudělá, zítra ji osobně sbalím věci do pytlů a vynesu před ten malešický dům na chodník,“ rozčiloval se v Blesku Slováček, který prý nadále Gelemovou podporoval a prý jí pomohl zařídit i výstavu obrazů v Obecním domě.

Po rozchodu si ale zjevně nevyjasnili, co pro oba dva znamená „přátelský vztah“. Slováček asi nepočítal s tím, že se kolem Gelemové mohou motat jiní muži, a že dříve či později může navázat novou známost. Zatímco hudebník zuří a mluví o konci přátelství, Gelemová zůstává v klidu.

„Můj vztah k Felixovi se nezměnil. Považuji ho za svého přítele, pokud on mne ne, je to jeho problém,“ napsala Super.cz výtvarnice. A proč podle ní Slováček volí ostrá slova, když už se dávno rozešli? „Felix prochází složitými psychickými stavy a já pevně doufám, že se to brzy zlepší,“ dodala, aniž by upřesnila, jaké stavy má na mysli. Tady to ještě bude hodně zajímavé. ■