Tohle fanoušky Pelíšků jistě překvapí. Vášáryová prozradila dojemné detaily o jedné z nejsmutnějších scén

Emília Vášáryová promluvila o filmové scéně, při které se vždy rozpláče. Foto: Peter Frolo

Představitelka maminky Krausové prozradila zajímavý detail k filmu. „Pan Hřebejk mě požádal, abych přinesla své osobní věci z konce šedesátých let. Přivezla jsem fotky mé rodiny. Když tedy ve filmu ukazuji fotku svého manžela, tak se jedná o hlavu pana Kodeta a tělo mého otce. Jedná se o jeho maturitní fotku. Přinesla jsem také fotku maminky ve skořicovém kostýmu. Podle něj kostymérky vytvořily stejné šaty, do kterých mě oblékly,“ prozrazuje Emília.

Pokud tedy film zahlédne, nenechá si ujít scénu truchlení její filmové dcery. „Používám to jako můj osobní psychologický moment. Miluji scénu, kdy se moje dcera se mnou loučí. Takto přesně jsem se loučila já se svou maminkou. Sedla jsem si do její skříně a loučila se s ní. Pan Hřebejk to přijal za své a inspiroval se tím,“ zasnila se paní Emília a dále dodala: „Tuto scénu si občas vystřihnu, abych se mohla dobře vyplakat. Je to takový ozdravující moment, kdy se znovu loučím se svou maminkou.“ ■