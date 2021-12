Tato dáma má největší sbírku vánočních ozdob na světě: Počkejte, až uvidíte, jak to vypadá u ní doma

Sylvia Pope Profimedia.cz

Sylvia Pope (78) z města Swansea v jižním Walesu je majitelkou největší sbírky vánočních ozdob na světě a dočkala se i zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Sbírka čítá 1760 kousků, ale Sylvia doufá, že by ji do konce roku mohla rozšířit na 2000 kusů.