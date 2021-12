Ohyzdná babice i krásná kněžna. Mahulena Bočanová hraje v oblíbené pohádce zlou čarodějnici

Rudolf Hrušínský ml. a Mahulena Bočanová Foto: reprofoto Kouzelný měšec

Kdo by nechtěl kouzelný měšec, ze kterého se sype tolik zlata, kolik jen člověk chce… Není divu, že zlá čarodějnice Bludimíra chce tuto zázračnou věcičku vlastnit stůj co stůj. Do cesty se jí ale postaví princ Petr a všemocná láska. Koprodukční česko-německou pohádku Kouzelný měšec (1996), kterou natočil režisér Václav Vorlíček (✝88), uvidíte na Štědrý den.