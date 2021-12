Andrea Sestini Hlaváčková chce další miminko. A prozradila, jak dnes vychází s bývalým švagrem Liborem Boučkem

Andreu a Libora Boučka spojují bývalé rodinné vazby. FTV Prima

Andrea Sestini Hlaváčková (35) a Libor Bouček (41) mají leccos společného a v minulosti dokonce patřili do jedné rodiny. V letech 2010-2013 byl moderátor ženatý s Andreinou sestrou, právničkou Janou Hlaváčkovou. Se svým bývalým švagrem vychází tenistka skvěle a dodnes je pojí přátelství, což bylo jedním z důvodů, proč přijala jeho nabídku do pořadu Máme rádi Česko.

„Většinou, když z tohohle mediálního světa něco potřebuju, tak vím, že se mu můžu ozvat. Libor na nás taky v dobrém vzpomíná. Byl v naší rodině a nic strašného se nestalo, máme ho pořád rádi,“ svěřila Super.cz Sestini Hlaváčková.

V době, kdy rozhovor vznikal, působila ve StarDance. Zeptali jsme se, co ji čeká po skončení soutěže. „Chceme odletět na Vánoce do tepla na tři týdny. Většinou jsme tohle dělali na podzim, ale letos se to musí přesunout,“ řekla.

A odpočinek na pláži není to jediné, co má tenistka v plánu. Chtěla by s manželem Fabriziem zapracovat na druhém miminku. „Plánujeme taky rozšířit rodinu, uvidíme, kdy se to povede,“ usmívá se Andrea.

Do doby, než se jim zadaří, by se ráda soustředila na kariéru. U milovaného sportu sice zůstává, ale ráda by se zdokonalila v novém oboru. „Chtěla bych se věnovat moderování nebo být reportérkou, ubírat se tímto směrem,“ řekla nám tenistka, která se v letošním roce stala moderátorkou rozhlasové stanice Radiožurnál sport. Vzor a motivaci pak může mít ve svém bývalém švagrovi, který patří mezi naše nejúspěšnější moderátory. ■