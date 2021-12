Maminka si najala Grinche, aby jim přišel zkazit Vánoce: Svého rozhodnutí hořce litovala

Grinch Foto: Profimedia/Universal

Dvojnásobnou maminku Lauru Magill ze Severního Irska zaujal inzerát, který nabízel, že zájemcům pošle domů někoho v převleku Grinche, kdo si pohraje s dětmi a zkrátka bude dělat to, co Grinch má, a sice škodit. Lauře to připadalo jako skvělý nápad, a tak si Grinche za zhruba 2500 korun najala.

V popisu jeho práce například stálo, že má dětem rozhrabat postele, dát si s nimi polštářovou bitvu a omotat vánoční stromek toaletním papírem. Ke konci se měl s dětmi vyfotit.

Dotyčný opravdu přišel a svou úlohu splnil nad očekávání. Lauřin dům po jeho řádění vypadal, jako by se přes něj přehnalo tornádo. A stejně tak i její děti.

Maybe the funniest thing iv ever seen in my life pic.twitter.com/DgKTVwkQWv — cafucatfood (@cafucatfood) December 13, 2021

Laura se na sociální síti podělila o fotky před a po Grinchově návštěvě a stal se z nich hit internetu. Připravené a tematicky nazdobené cupcaky skončily rozházené po zemi, dekorace rozbitá, a to byl teprve začátek.

„Rozbil všechna vejce a šťávu rozlil po celé kuchyňské podlaze i na mého syna! Pyžama dětí jsou úplně zničená. Důrazně nedoporučuji! Na stížnosti mi nikdo neodpověděl. Grinch nám opravdu přišel zničit Vánoce. Nikdy v životě jsem nebyla takhle znechucená,“ popsala fotografie.

Zachytila na nich spoušť, kterou po sobě Grinch v domě nechal, i syna, který byl sice kompletně zapatlaný, ale usmíval se od ucha k uchu. Většině lidí bylo Laury líto, ale někteří poukázali na fakt, že dostala, co si zaplatila.

„Takže se nějaký buran převlékl za Grinche, přišel zdevastovat barák a dostal za to zaplaceno. To je gól!“ komentoval fotografie jeden z uživatelů Twitteru. „Vy platíte takovou pálku za to, že vám někdo přijde domů udělat binec? Co to s lidmi je?“ divila se další. „Ten klučík vypadá, že se bavil nejvíc v životě,“ dodal jiný k fotce Lauřina syna.

A vskutku, chlapec na snímku opravdu působí, jako by si návštěvu naplno užil. Jeho maminka si ale příště taková pozvání nejspíš hodně dobře rozmyslí. ■