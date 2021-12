Do nového domku se stihla přestěhovat před koncem roku: S kým bude sexy Bára Mottlová slavit Vánoce?

Barbora Mottlová Super.cz

Herečka a modelka Bára Mottlová (35) je stále v jednom kole. Kvůli pandemickým opatřením jí sice odpadlo několik divadelních představení, ale před kamerou má stále co dělat. Čas na vánoční přípravy tak nezbývá.

„Těšila jsem se, když odpadlo pár divadelních představení, že bude trochu klidu, ale nějak to vůbec nevychází. Ještě jsem se nezastavila. Odjíždím do Tater natočit svůj letošní už čtvrtý film, před kamerou se poštěstilo,“ řekla Super.cz herečka, která se stihla před koncem roku přestěhovat do svého nového domku.

„Na konci října jsem se úplně přestěhovala a bydlím v domečku,“ svěřila se Bára, která je v novém velmi spokojená.

„Až mě to samotnou překvapuje, jak mi je tam hrozně dobře a vůbec se nebojím. K tomu mám výborného hlídače, kterému nic neunikne. Špicové jsou vychovaní u dvora k tomu, aby oznamovali jakoukoli změnu, takže cokoli se hne, tak mě Chico hlídá,“ smála se Báta.

Vánoce bude trávit v kruhu své rodiny. „U mamky na baráčku, potkáme se s bratry a jejich partnerkami a s mamčiným partnerem,“ řekla nám Bára Mottlová. ■