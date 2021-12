Nikdy neměla takovou hřívu. Aneta Vignerová je v šoku, co udělal s vlasy porod syna

Aneta Vignerová Super.cz

"Říká se, že po porodu ženy o vlasy přicházejí, hodně padají. Já mám pocit, že je mám jako v patnácti. Jsou fakt husté. Mám tu hřívu neuvěřitelnou," řekla Super.cz Vignerová na rozsvícení vánoční zahrady v Slovanském domě.

Mikádo ji sice bavilo, ale v dlouhých vlasech se nyní cítí lépe. "Je to praktičtější, krátké mikádo pro mě mělo šmrnc, bylo to fajn, mělo to i úspěch, ale je zase čas na dlouhé vlasy. Přijde mi to i elegantnější," dodala. ■