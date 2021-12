Tohle je český hlas Bridget Jones: Martina Hudečková názorně předvedla, čím jí dává Renée Zellweger zabrat

Martina Hudečková Super.cz

„Byl to fenomén. O single ženách po třicítce se do té doby nic moc nenatočilo. V tu dobu to byl velký objev,“ říká Hudečková.

Nešťastnice Bridget se stala útěchou mnoha žen, které taktéž hledají životní lásku nebo sebe sama. V příběhu hlavní hrdinky se našla i její česká dabérka. „Musím říct, že se s ní velmi často shoduji, ne teda vždy, ale i v tom řešení věcí, že ve výsledku udělám to nejnemožnější, co by nenapadlo nikoho, a přesto to udělám,“ usmívá se.

Herečce Renée Zellweger (52) u nás propůjčuje hlas nejčastěji a přiznává, že si na její projev a gesta musela zvykat. „Je specifická v jakékoli roli, kterou jsem měla možnost nadabovat,“ říká herečka, která nám na kameru názorně předvedla, čím jí dává Renée potažmo Bridget zabrat.

Pro roli Bridget, která je ženou krev a mlíko, musela Renée Zellweger výrazně přibrat. Později se kil začala zbavovat. „To, že musí některá herečka kvůli roli zhubnout je běžné. Ale to, aby herečka musela nabrat, to je velmi kuriózní. A já ze svého hlediska na to koukám a říkám si: Co všichni mají?! Vždyť je jak gazela!“ dodává se smíchem Martina Hudečková.

O zákulisí dabingu této populární komedie se dozvíte v podcastu V českém znění, kam přijala pozvání nejen dabérka Bridget, ale také dabér její životní lásky Marka Darcyho, Zbyšek Pantůček.