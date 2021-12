Slavná „vraždící babička“ (✝91) z Takové normální rodinky prožila přes padesát let života s knězem

Marie Rosůlková Foto: Václav Jirsa, Právo

Tato elegantní herečka západního střihu se do diváckých srdcí vryla nejvíc jako babička ze seriálu Taková normální rodinka (1971). Její postava milovala a psala detektivky a své rodinné příslušníky si občas „testovala“ jako potenciální oběti. Skoro se tomu nechce věřit, ale její představitelka Marie Rosůlková (17. 12. 1901 – 15. 5. 1993) se narodila právě před 120 lety.

„Už zase mýdlo?“

Za hereččinu další nesmrtelnou postavu lze považovat i vlezlou bytnou paní Harringtonovou ve filmové parodii Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970). Pamatujete její hlášky? Třeba: „Tady je ten ručník, tady je ten ručník. Půjčím vám zatím svůj…“ nebo „Už zase mýdlo? Pánové, nesmíte se pořád tolik mýt.“

Pohodářka každým coulem

Marii Rosůlkovou měli rádi nejen diváci, ale samozřejmě i lidé, kteří ji znali osobně. Maryčka, jak ji láskyplně oslovovali, byla podle nich bezprostřední, veselá, přátelská a nádherně roztržitá. Nikdy se také nenechala vyvést z míry a byla vždy zdrojem dobré nálady a pohody.

Divadlo a životní role

Rodačka z Plzně vystudovala nejdříve obchodní akademii a krátce také pracovala jako bankovní úřednice. Už během studií ale působila nadšeně u ochotníků a brala soukromé hodiny herectví.

Nakonec se rozhodla divadlu věnovat profesionálně a ve svých dvaceti letech se stala herečkou. Prošla několika divadelními scénami, ovšem herecky nejlepší léta prožila v Městských divadlech pražských, kde vynikala v rolích roztomilých a vtipných žen a později vitálních starých dam a babiček.

Její životní rolí byla Maude ve slavné hře Harold a Maude (1976), kterou jí dramaturgie MDP věnovala k 75. narozeninám. Postava osmdesátileté mladice, která kolem sebe nakažlivě šíří lásku k životu, jako by byla herečce psána přímo na tělo. A velmi jí slušelo i divadelní partnerství s Viktorem Preissem (74), který ztvárnil Harolda. Marie Rosůlková stanula na jevišti naposledy jako devadesátiletá ve hře Bláznivá ze Chaillot.

Socialistické babičky nevraždí

Vraťme se ještě k Takové normální rodince, která tuto sympatickou dámu proslavila u nejširšího publika. I když měl seriál obrovský úspěch, tvůrci se rozhodli pro jeho ukončení kvůli požadavkům na jeho politizaci. Postavy se měly například účastnit schůzí, raubíři se měli stát vzornými pionýry atd.

Vedení hlavní redakce zábavních programů vyhlásilo seriál za „buržoazní zábavu“, ve které chybí „dnešní kvas“. Jak by asi v tomto případě dopadla postava Marie Rosůlkové, která coby autorka detektivek vyzkoušela na rodince nejrůznější způsoby násilné smrti? Připomeňme, že použila pletací jehlici, oprátku z pásků, pilku, dětský samopal, jed a časovanou pumu. Takhle se ale vzorné socialistické babičky přece nechovají…

Duchovní a rebelka

Zajímavý byl i hereččin osobní život. Byla sice krátce provdaná za hereckého kolegu Jarmila Škrdlanta, ale přes padesát let pak žila v domácnosti svého o rok staršího bratra Jana. Byl to architekt a zároveň duchovní a jedině s ním dokázala tato „rebelka“ nalézt společnou řeč.

Bydleli pod pražským Vyšehradem na Rašínově nábřeží a tolerantní bratr měl pro ni velké pochopení. Protože Maryčka byla velmi společenská, netrhly se u nich dveře a občas prý docházelo ke komickým situacím. Když jednou ponocovala s návštěvou, Jan se jí přišel zeptat, kdo ji pak odnese do postele. Na to ona vesele odpověděla: „No přece ty, Jeníčku, vždyť jsi můj bratr!“ Humor ji provázel až do smrti. Zemřela tři roky po svém bratrovi. ■