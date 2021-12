Status o hledání lásky všechny zmátl: Krásná Jitka Boho je opět zamilovaná!

Jitka Boho je zamilovaná. Herminapress

Mnohé totiž zmátl její status na sociálních sítích, kde psala o hledání lásky. Pochopit se dal i tak, že žádnou nemá a přála by si ji. "Můžu mít jedno neskromné přání? Lásku, trvalou a vytrvalou, bezpodmínečnou a čistou… Kéž by tentokrát. Upřímně, strach mám a raději si růžově nic nemaluju," zní její slova.

Znamenalo to ale něco jiného, Jitka totiž prožívá začátek nového vztahu. "Jsme spolu čtyři měsíce, tak jsem si jednoduše přála, aby to trvalo. Aby to už konečně byla ta láska s velkým L. Opravdu jsem se s nikým nerozešla. Jsem teď jen se sdílením soukromí a vztahu o dost opatrnější," vysvětlila Super.cz krásná brunetka. ■