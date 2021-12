Měsíc ležel v nemocnici s covidovým zápalem plic a embolií. Kyslík u sebe nosím neustále, ukazuje známý dabér (54)

Zbyšek Pantůček je dodnes závislý na přístrojích a injekcích. Super.cz

„Strávil jsem měsíc v nemocnici s covidovým zápalem plic a ještě jsem si to zpestřil plicní embolií,“ svěřil Super.cz Pantůček.

„Musím strašně poděkovat všem v kolínské nemocnici, kde se chovali naprosto báječně, úžasně se o nás starali. Akorát mě mrzí, že jsem nikoho z nich neviděl, protože byli všichni v těch skafandrech,“ říká herec vděčně. V průběhu několika týdnů vystřídal v nemocnici hned tři oddělní; jednotku intenzivní péče, internu a nakonec rehabilitační část.

„Ze začátku máte, co si budeme povídat, tak trochu strach o život a o to, jestli to rozdýcháte,“ přiznává český hlas herce Colina Firtha i řady oblíbených animovaných postav.

Přestože se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil, ještě nemá zcela vyhráno a čeká ho období rekonvalescence. „Mám doma kyslíkový přístroj, na kterém musím být 16 hodin denně. Kyslík u sebe nosím stále, abych si občas přidýchnul,“ říká dabér a herec, který si kyslíkovou bombu přinesl i na rozhovor.

Nemoc významně zasáhla do jeho práce, ve které potřebuje zdravé plíce, hlasivky i dostatek energie. „Například v plzeňském muzikálu Something Rotten nemůžu zpívat a tančit, protože bych to neudýchal. Zatím jsem závislý na přístrojích a musím si píchat injekce. Je to běh na dlouhou trať,“ dodává Zbyšek Pantůček, který byl hostem podcastu V českém znění na webu Novinky.cz. Na celý díl se můžete těšit již 23. prosince.

Téměř totožné zdravotní obtíže spojené s covidem má nyní herec Miroslav Etzler (56), který leží v nemocnici třetím týdnem. Co mu herecký kolega a dabér vzkázal si poslechněte v našem videu. ■