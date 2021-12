Misska, která loni přišla o miminko, řeší vážný gynekologický problém. V lednu se rozhodne, jestli půjdu pod kudlu

Natálie Kočendová

"Je to tak. Se zdravím je to teď na prd. Bohužel mám cystu na vaječníku a lékaři mě straší operací. Přecházím na veganskou stravu, mělo by to alespoň trošku pomoci. Beru nějaké doplňky, bylinky. Čtu si babské rady na netu," řekla Super.cz Natálka.

Nyní se snaží hledat veškeré informace o veganství "Absolutně nevím, co můžu, nemůžu. Jak kombinovat. Na konci ledna půjdu na velké vyšetření, kde mi lékaři řeknou, jestli budu muset na operaci. Budu doufat, že ne. Samozřejmě se jí chci vyhnout. Měla bych obrovskou jizvu na břiše, nemohla bych odletět na světovku," dodala smutně modelka. ■