Proč mu proboha Carrie nezavolala záchranku, ptají se fanoušci pokračování Sexu ve městě: Představitel Božského promluvil

SPOILERY! Fanoušci Sexu ve městě se jen těžko smiřují se smrtí pana Božského v pokračování A jak to bylo dál... Obzvlášť je nakrklo, že mu Carrie neposkytla první pomoc nebo nezavolala záchranku, když ho našla ležet ve sprše. Sám Božský, respektive jeho představitel Chris Noth, nyní zlom v ději vysvětlil.

„Věděli jsme, že to tak má být,“ promluvil o smrti své postavy pro magazín Vogue. „Ale věděli jsme, že bych neměl zemřít jen tak sám ve sprše, že by tam měl být poslední moment beze slov. Bez otřepaných dialogů. Jenom pohled. A myslím, že to King zvládl krásně,“ vzdal hold Michaelu Patricku Kingovi, autorovi seriálu.

„Bylo pro nás se Sarah Jessicou důležité, abychom spolu měli poslední okamžik. Ne aby přišla a našla mě mrtvého. Na tom jsem trval, než jsem se vrátil k seriálu. Zbytek už byla jen chemie mezi námi. Známe se mnoho let,“ vysvětlil.

Noth přiznal, že se mu původně nechtělo do seriálu vracet. Ale s vývojem scénáře, a tedy smrtí své postavy, byl pak spokojený, a tak na to kývnul.

„Vždycky jsem věděl, že se o mě postarají. Všechno jednou končí a bylo na čase, aby Božský šel. A nebylo, kam jinam by šel než do hrobu,“ dodal na závěr. ■