Jiří Krampol po dlouhém mlčení promluvil o svém zdraví. Vztek z šíření nesmyslné diagnózy

Jiří Krampol doufá, že ho na Vánoce propustí do domácího léčení. Michaela Feuereislová

Krampolův zdravotní stav se naštěstí zlepšuje. Mohl být dokonce přemístěn z oddělení JIP. „Je to se mnou daleko lepší. Už mě dokonce přesunuli na vedlejší pokoj,“ svěřil se Super.cz herec.

Využili jsme toho, že jsme mohli s umělcem mluvit po delší době, kdy může komunikovat prostřednictvím mobilního telefonu a zeptali jsme se ho na jeho diagnózu. „Byl to zápal plic, zápal průdušek a selhání srdce. Bylo to se mnou zlé. Ještě pořád si hned tak nezatancuju čardáš,“ říká herec, který ale popřel, že by podstoupil katetrizaci srdce: „Lékaři jsou naštvaní, že v televizi šířili nesmyslné diagnózy, že jsem podstoupil katetrizaci a umírám na přístrojích. Pan profesor Špaček (kardiolog Rudolf Špaček, pozn. red.) mi proto doporučil, abych nepodával jakékoli informace.“

Krampol věří tomu, že ho lékaři propustí na Vánoce z nemocnice domů. Rozhodně se ale bude šetřit a stane se z něj zodpovědný pacient. „Půl roku nebudu nic dělat. Na žádné akce nepůjdu, na zájezdy nepojedu,“ zařekl se Jiří Krampol, který je vděčný, že ho lékaři vrátili mezi živé. ■