Už se jí to blíží! Ashley Graham předvedla ve cvičebním bříško, kde rostou dvojčata

„Tohle je penis? A tady holčička?“ ptala se modelka na ultrazvuku, lékařka ji ale vyvedla z omylu. „To si ze mě děláte srandu?! Myslíte to vážně? My budeme mít tři kluky,“ smála se tehdy ve videu zveřejněném na Instagramu modelka a její manžel jen nevěřícně opakoval, jestli to není fór.

Od zveřejnění sladké zprávy o očekávání dvojčat už uběhl nějaký čas a modelka se nyní o to víc chlubí rostoucím bříškem. Nedávno jej ukázala nahé a na něm strie ve tvaru stromu života a nyní ukázala, jak elastické je její oblečení na cvičení. Stále se do něj oblékne a ještě se zvládne trochu protáhnout.

„Nejspíš se z toho zblázním, ale víte co? Já tu výzvu přijímám. V naší rodině se to dvojčaty hemží. Můj dědeček je z dvojčat a mám mnoho bratranců a sestřenic, kteří jsou dvojčata,“ uvedla před pár dny pro PopSugar Graham. ■