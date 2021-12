Z covidové deprese se Bára Basiková vypsala. Žádné tragédie ale v její knize nenajdete

Když nemohla zpívat, tak psala. Super.cz

Bářina kniha s názvem Když skočíš, já taky, vznikla na základě jejích příspěvků do blogu. V knize reflektuje zpěvačka období koronavirové pandemie, kdy nemohla vykonávat svou milovanou profesi. „Dcery mi poradily, ať zase píšu. Dřív jsem psala povídky, fejetony nebo písňové texty. Kvůli rodině a zpívání jsem na to ale neměla čas a teď jsem se k tomu zase vrátila,“ vysvětlila nám v rozhovoru své pohnutky Basiková.

Bářinou hlavní zbraní v boji proti špatné náladě je humor. „Je to o tom, co se od loňského roku dělo, jak to zasáhlo do mého života, mé rodiny. Jsou tam ale i mé osobní věci, moje vzpomínky a kus mého života,“ prozrazuje obsah zpěvačka a jedním dechem dodává: „Snažila jsem se myslet na to, aby to bylo odlehčené a vtipné. V této době nikdo nechce číst žádné tragédie.“ ■