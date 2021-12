Roman Šebrle poprvé promluvil o rozvodu s manželkou Evou

Roman Šebrle Michaela Feuereislová

Moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle (47) se ohledně svého rozvodu s manželkou Evou nejprve obrnil hradbou mlčení. Až v pondělí večer rozpad téměř jednadvacet let trvajícího manželství potvrdil své mateřské televizi.

„Je to pravda, je mi to líto, prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,“ řekl krátce CNN Prima News.

Šebrle loni s manželkou oslavil dvacet let od svatby. Tehdy měl na šťastné manželství jednoduchý recept. „20 let! A recept? Já si prostě dělám... co žena chce,“ vtipkoval Šebrle, jehož manželství si prošlo několika bouřkami, které se doposud vždy překonaly.

Tak jako před třemi lety na bujarém večírku Primy, kde Šebrle pod vlivem alkoholu řádil tak divoce, až měl příliš blízko k jedné sekretářce. Šebrle se tehdy veřejně omluvil a manželka mu odpustila. Manželství ale nakonec ani tak nevydrželo. Společně mají syna Štěpána (19) a dceru Kateřinu (15).