Jak se mu líbí jeho nástupce v norské pohádce Tři přání pro Popelku? Princ Trávníček promluvil

Prince v norské pohádce Tři přání pro Popelku ztvárnil herec Cengiz Al Foto: reprofoto Youtube

Do českých kin brzy zamíří remake pohádky Tři oříšky pro Popelku. Co říká herec Pavel Trávníček (71) na svého nástupce, norského prince, kterého ztvárnil herec Cengiz Al?

„Je to fešák, Norkám se bude určitě líbit. Myslím, že mu to vydrží dlouho, pokud neztloustne a bude běhat na lyžích, což Norové dělají,“ směje se herec. „Je mladý, krásný, určitě bude úspěšný a já mu to přeju. Kdo se spojí s touto pohádkou, ten je šťastným člověkem, protože všechno je pomíjivé, jen Popelka věčná,“ řekl poeticky Super.cz Trávníček.

Sám je s kultovní pohádkou spjatý bezmála 50 let a na natáčení vzpomíná s láskou dodnes. „Byli tam bezvadní kolegové a úžasní herci, od kterých jsem se měl co naučit,“ říká.

To se ale nelíbilo kantorům a vedení školy.

„Nechtěli mě pustit ze školy, protože jsem byl ve druhém ročníku a hercům se nepovolovalo točit v televizi. Proč? Aby se prý nezkazili! Tahle blbost naštěstí pominula, byla jiná doba. Dnes je to zase obráceně. Každý, kdo se projde po chodníku, je hvězda,“ míní Trávníček. ■