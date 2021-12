Rita Ora se toho nebojí: V průhledných šatech ukázala spodní prádlo, i když častěji chodí bez něj

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (31) se znovu vrátila do Austrálie, kde začátkem letošního roku potkala svého partnera, režiséra Taiku Waititiho . Pokračuje totiž v natáčení dalšího ročníku pěvecké soutěže The Voice.

Ritu na každém kroku pronásledují fotografové, a tak není divu, že ji zastihli i v pěkně sexy modelu, pod kterým bylo vidět její černé prádlo. Ora si v průhledných šatech vyrazila nejen na pláž, ale zašla si i na nákup.

Zpěvačka se poslední rok minimálně vyskytovala ve svém domově v Londýně. Po seznámení s Taikou zůstala delší dobu v Austrálii, a pak se společně přesunuli do Ameriky. Podle zdrojů Daily Mail Australia se pár zdrží v Sydney dalších pět týdnů a oslaví tu spolu i vánoční svátky.

Rita Ora se podle jednoho z žebříčků řadí mezi dvacet nejhranějších zpěvaček 21. století v Británii a takhle za to před časem poděkovala svým fanouškům: „Tak tohle je skvělé! Moc vám děkuji. Jsem za vás vděčná každý den. 21. století je dlouhá doba, takže už jen být za to považována, je úžasné. Teď už zpátky do studia, kde to všechno začalo. Pak také do fitka a na tetování, musím totiž podpořit tu sílu, kterou jsem vložila do své ochrany a důvěry v sebe samou. Buďte sami k sobě vlídní a nikdy nevzdávejte něco, čemu věříte.“ ■