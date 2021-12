Pelíšky měly být původně Šakalí léta 2, ale to se nelíbilo Menzelovi. Režisér Hřebejk prozradil, jak vznikala kultovní komedie

Jan Hřebejk a Petr Jarchovský zavzpomínali na natáčení filmu Pelíšky. FTV Prima

„Film Šakalí léta byl úspěšný v tom smyslu, že na něj přišlo půl milionu lidí do kina a písničky se hrály. Ale byl drahý a vzhledem k žánru se neprodal do zahraničí. Poezie Ivanových textů byla nepřeložitelná, takže ten film, sečteno a podrženo, byl prodělek. Dostali jsme nálepku, že jsme komerčáci, kteří navíc nevydělali,“ svěřil v talk show 7 pádů Honzy Dědka Jan Hřebejk.

S Jarchovským pak čekali několik let, než Pelíšky spatřily světlo světa, i přesto, že je měli napsané několik let. „První verzi jsme napsali jako Šakalí léta 2. Hlavními postavami byli ti mladí. A když jsme to dávali ke grantu, šli jsme za Jiřím Menzelem, aby nám napsal nějaké doporučení. Menzel napsal dopis, že to ještě není dobrý, ale jednou bude. Já byl nas*anej,“ říká s dávkou upřímnosti Hřebejk.

Když grant nedostali, vypravili se za Menzelem, aby jim objasnil, v čem spočívá problém. A ten jim hned vysvětlil, že kdyby pozornost zaměřili na víc na starší než mladé postavy, udělali by líp. „Přisuzoval jsem to jeho generaci, ale přečetl jsem si to a řekl jsem si: Jasně. Otočili jsme to a mladí zůstali jako pozorovatelé pošetilých rodičů. Tím se to zlevnilo asi o 80 %. Začalo to být celé přehlednější a vtipnější,“ vzpomíná oblíbený režisér. ■