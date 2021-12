Zajímavosti z legendárních Tří oříšků: Popelka mohla být blond, zasněžená krajina páchla rybinou

Jaroslav Drbohlav, Pavel Trávníček a Vítězslav Jandák v pohádce Tři oříšky pro Popelku Česká televize

Bez Tří oříšků pro Popelku by Vánoce nebyly Vánocemi. A to nejen u nás v Česku a na Slovensku, ale také v Německu a v Norsku, kde si dokonce natočili vlastní remake. Ovšem těžko říct, zda norské zpracování nakonec převálcuje původní předlohu. Už proto, že s Popelkou si všichni spojujeme krásnou Libuší Šafránkovou (✝68) a s princem fešáckého Pavla Trávníčka (71). O tom, že nad naši Popelku není, svědčí ostatně i to, že o jejím nedávném skonu informovala média napříč kontinenty.

Popelka mohla být blond

Popelka přitom mohla vypadat úplně jinak, protože režisér Václav Vorlíček (✝88) chtěl původně obsadit plavovlásku Janu Preissovou (73). Jenže ta otěhotněla, a protože natáčení filmu se přesunulo do zimních měsíců, byla by tou dobou už v šestém měsíci. A princezna s bříškem by vypadala přinejmenším zvláštně, navíc se měly točit jezdecké scény, a ty mohly být pro budoucí maminku nebezpečné. Ve štábu si ale naštěstí vzpomněli na Libuši Šafránkovou, která krátce předtím zaujala svým ztvárněním Barunky ve filmové Babičce (1971).

V hereččin prospěch hrál i fakt, že jezdila výborně na koni – zvládala to dokonce bez sedla. Proto všechny scény na Juráškovi točila sama. Jen jednou ji zastoupila kaskadérka, a to v momentě, kdy měla v lese skočit přes pokácený strom.

Fešák jako Delon

O Pavlu Trávníčkovi si v Německu mysleli, že je to německý herec. Ani on ale nebyl první volbou. Do role prince se zvažoval také Jan Hrušínský (66) či Jaroslav Drbohlav (✝38) – ten však hrál nakonec Vítka.

Trávníček získal roli i proto, že byl podobný velké francouzské hvězdě Alanu Delonovi. V české verzi ho ale musel předabovat Petr Svojtka (✝35), protože představitel prince měl tehdy silný moravský přízvuk.

Menzel nechtěl točit s Němci

Pohádku měl původně režírovat Jiří Menzel (✝82), ale barrandovský cenzor Ludvík Toman to nechtěl dovolit a zadal scénář „méně problematickému“ Václavu Vorlíčkovi. Menzel však ve své knize vzpomínek napsal, že pohádku sám odmítl, protože nechtěl točit v koprodukci s východoněmeckou DEFA.

Kolik bylo Jurášků a další zajímavosti

Co se Juráška týče, těch bylo hned několik. Konkrétně tři – dva na našem území (jeden se zimní srstí) a jeden v Německu. Tehdy totiž celní předpisy nedovolovaly převoz koní přes hranice.

V klidu mohou být i ochránci přírody. Když Popelka střílela z kuše, žádného živého jestřába pochopitelně nesestřelila. Ptáka měli filmaři schovaného už od podzimu v mrazáku u hajného na Šumavě.

Postava Heleny Růžičkové se u nás jmenuje Droběna. V německé verzi ji ale znají jako Kleinröschen, což je v překladu Růžička. Hezká shoda jmen… Německý umělý sníh neskutečně zapáchal rybinou, zejména když se o něj trochu opřelo sluníčko. Vyráběl se totiž ze směsi rybí moučky a chemikálií.

Záběry ze statku, kde bydlela Popelka, se točily na vodním hradě Švihov na Klatovsku. Stodolu, kde ukrývala kouzelné oříšky, našel režisér v nedalekém Mezihoří, stejně jako sad nebo rybník, ve kterém skončí macecha s Dorou. Princův zámek stojí v Moritzburgu u Drážďan. Barokní stavba se čtyřmi kulatými věžemi těží z Popelčiny slávy dodnes a každoročně ji navštěvují milovníci této pohádky ze všech koutů světa. ■