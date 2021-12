Svérázná Romana a programátor Jarda se rozešli: Hvězda reality show Svatba na první pohled popsala důvody

Romana a Jaroslav Foto: TV Nova

„Potom, co mi dal prstýnek, jsme se každý vrátili domů. Jarda tak nějak ztratil komunikaci. Není zvyklý mít telefon 24/7 u sebe, což je jasné, ale já zase nejsem zvyklá, aby mi napsal jednou za den. Tak jsme oba věděli, že to pro nás není,“ svěřila.

Situace ji mrzí o to víc, že si před oltářem řekli ANO a oba to prý mysleli zcela upřímně. „Návrat do reality byl jiný, než jsem osobně předpokládala,“ přiznala dále na svých sociálních sítích. Důvodů bylo hned několik. „Hádali jsme se o kravinách, které jsou v každém vztahu. Jarda nerad řeší věci a já jsem pravý opak. Potřebuji o věcech mluvit, rozebrat je a jít spát s čistou hlavou,“ vysvětluje.

Oba měli jinou představu o budoucnosti. „Chci si budovat rodinu, být šťastná a v tomhle budu sobecká. Jarda na to má jiný pohled.“

Vztah začal procházet krizí krátce po návratu z líbánek. „Po příletu z Panamy to vypadalo, že budeme spolu. Jenže já chtěla správného chlapa, který pro mě bude motivací, bude při mně stát nebo mi řekne svůj názor. Ale hlavně bude chtít rodinu a budovat ji. Ne, že mi řekne druhý den po svatbě, že vztah nehledá,“ říká blondýnka.

V době, kdy s ostatními páry natáčeli speciální vánoční díl, už bylo mezi nimi víceméně jasno. „Jarda spal dvě noci mimo pokoj. Hádali jsme se neskutečně,“ dodává Romana. ■