Blonďatá moderátorka zpráv na Nově promluvila o veselce: Budou znít svatební zvony?

Kristina Kloubková Super.cz

"Naše pauza nás velmi posunula. Žijeme spolu, trávíme spolu čas, jsme všichni tři (s Kristininou dcerou Jasmínkou - pozn.) dohromady. Ale jsem ráda, že Vašek už má zase práci. Má totiž profesi, která nic nemohla. Už pracuje, má premiéru v Národním divadle, zaskakoval ve StarDance, bude mít premiéru se svým souborem 420PEOPLE," řekla Super.cz Kloubková.

Na svatbu to ale zatím nevypadá. "Je to paráda, je to fajn, jak to je. Svatbu jsem jednu měla, a ještě jednou svatební šaty oficiálně obléknu. Ale to spojení není o tom papíru," vysvětluje.

Oblékla by ještě ty, ve kterých řekla "ano" před čtrnácti lety? "Těžko říct, bude mi 45 let. Tělo se trošku mění. Když můžu, vezmu si volnější věci a stahovačky, cítím se tak líp," usmívá se.

Postavu si udržuje stále štíhlou. "Tělo je zvyklé na nápor a fyzickou zátěž, potřebuju cvičit. Když necvičím, bolí mě tělo. Snažím se udržovat ve formě. Jinak bych se rozpadla," dodala na finále dětské talentové soutěže Sluníčko roku, které moderovala. ■