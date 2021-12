Krach manželství Romana Šebrleho: Moderátor a olympionik se po 21 letech rozvádí

Roman Šebrle Herminapress

Manželství Romana Šebrleho a sympatické blondýnky Evy (45) trvalo více než 20 let. Zplodili spolu dvě nadané děti Štěpána (21) a Kateřinu (15), kteří jdou ve sportovních šlépějích svého otce. „Už mají sepsanou žádost o rozvod. Pro lidi, kteří se kolem nich pohybují, to není až takový šok nebo blesk z čistého nebe. Delší čas bylo zjevné, že to pěkné mezi nimi nějak vyhaslo a vztah se rozdrolil,“ uvedl zdroj Blesku.

Šebrle se zatím k rozvodu nechce vyjadřovat. Samotný moderátor nebere telefon a obrnil se hradbou mlčení.

Manželství Šebrlových provázely vzestupy i pády. V posledních letech vztahem otřásla aférka z letního večírku Primy v roce 2018. Moderátor to tehdy přehnal s alkoholem a před zraky všudypřítomných novinářů se měl k sekretářce Denise víc, než by se na ženatého muže slušelo. I tuhle krizi manželé zažehnali a po čase se zdálo, že je vše zalité sluncem, až doposud. ■