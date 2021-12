Synové Leoše Mareše zapomínají mluvit česky. Tohle všechno dělá slavný otec, aby to napravil

Leoš Mareš se snaží synům ukázat, jak krásná je čeština. Super.cz

„Mám Báru Basikovou moc rád. Nedokázal jsem jí říct ne. Moc si jí vážím, a tak ani nezáleželo na mém názoru a chtěl jsem jí vyjít vstříc,“ řekl Super.cz Mareš, který knihu pokřtil, a dokonce veřejně přečetl jednu z kapitol. „Přála si to a já jsem jí její přání nechtěl odepřít. Měl jsem velkou trému, nechtěl jsem před lidmi koktat. Byl jsem z toho v rozpacích, abych to zvládl.“

Mareš má ale přece jen tuto disciplínu natrénovanou v soukromí. Svým synům Jakubovi a Matějovi četl pohádky, nyní mu oni nahlas předčítají. Leoš totiž u svých dětí vidí rezervy v českém jazyce, který tolik miluje.

„Nevšiml jsem si, že by byla čeština jejich láskou. Kuba mluví hodně anglicky. Neznají některé idiomy a přísloví,“ říká Leoš a jedním dechem dodává: „Musím mu často vysvětlovat, co to znamená. Zrovna teď o víkendu jsem mu vysvětloval, co znamená: ’Jedním uchem tam, druhým ven.’“ Jelikož mají vyučování v angličtině, tak těmto věcem nerozumí. To mě trápí, a tak se to snažím dohánět četbou,“ prozradil.

Moderátor má velkou motivaci rozvinout u svých synů vztah k mateřskému jazyku. „Miluji češtinu a etiologii slov. Je to moje láska. Když vidím, že to má vlastní krev v jiném jazyce, tak je mi to líto,“ krčí rameny Leoš Mareš. ■