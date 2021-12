Finalista StarDance Jan Cina je gurmán: Na Vánoce neodmítne bramborový salát ani šneky

Jan Cina a Adriana Mašková Michaela Feuereislová

Že se probojuje do letošního finále StarDance by ho před pár měsíci ani nenapadlo. Jan Cina (33) bude již v sobotu bojovat o titul krále tanečního parketu. Po několika měsících na tanečním parketu čeká herce zasloužený odpočinek a blížící se Vánoce.

Finalista StarDance se tak svěřil, jak rád vánoční svátky tráví. „Občas, když to jde, tak kolem poledne chodíme dát si šneky. To je prvorepublikový zvyk, který málokdo zná. A tradicí byly vždy rodinné návštěvy, ale loni poprvé jsme je realizovali online a bojím se, že letos to bude dost podobné,“ prozradil Super.cz herec.

Vedle toho prozradil, co dalšího na jejich štědrovečerním stole nesmí chybět. „My jsme svíčkoví lidé, takže hrozně moc svíček. Mám rád i svíčkovou, ale tu na Vánoce samozřejmě nemáme. Máme dva druhy bramborového salátu. Občas míváme i kubu jako předkrm, klasickou vánoční polévku, a hrozně moc cukroví,“ svěřil se herec a finalista taneční soutěže. ■