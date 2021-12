Oficiálním rozchodem se nic nezměnilo: Žili jsme odděleně, ani o Vánocích jsme nebyli spolu, svěřila Nikol Švantnerová

Nikol Švantnerová Foto: archiv PR Soup

„Už to nefungovalo delší dobu, jen jsme to veřejně neventilovali. Žili jsme odděleně a mám pocit, že se pro nás nic nezměnilo. Ani o Vánocích jsme nebývali spolu, každý byl se svou rodinou. Jiné to nebude ani letos. S výjimkou, že budu hostit u sebe doma, už se na to moc těším. Tento rok byl zlomový, hodně mi toho vzal, ale i dal. Teď stojím na pomyslném začátku a se vším začínám nanovo. Spokojená a šťastná,“ svěřila Super.cz modelka.

„Mám velký spánkový deficit, ale jsem zvyklá fungovat do posledních sil, nabíjejí mne zážitky z dovolené v Kostarice,“ vysvětlovala Nikol. Čtrnáct dní strávených v exotice si po rozchodu s přítelem užívala s bratrem a stihli toho společně vidět tolik, co jiní za měsíc.

„Měli jsme s bráchou dobrý tempo a nachodili jsme toho hrozně moc. Neměřila jsem to, ale bude to asi podobné jako tři dny v Paříži, které jsme ještě cestou domů zvládli a kde jsme nachodili takových šedesát kilometrů. V Kostarice to byla túra za túrou, viděli jsme pralesy, nespočet vodopádů a vůbec nádhernou přírodu. I čas na opalování se našel. Už jsem toho nacestovala hodně, ale Amerika v této podobě je moje velké poprvé,“ vyprávěla.

Půvabná brunetka je známá střídáním lyžařských outfitů třeba i dvakrát za den, takže si libovala především v jednom bodu programu slavnostního openingu – představování nové kolekce lyžařských outfitů. Na zimní módě je prý rok od roku závislejší. "Nedovedu si představit, že bych jela na týden na hory a měla jeden nebo dva outfity. Všichni to o mně vědí, rodina i kamarádi a smějí se mi, že musím jezdit vlastním autem, abych se vešla. Mám to prostě každoročně vyladěné a patří to ke mně, navíc to ode mne už všichni očekávají, tak přece nemůžu zklamat,“ smála se. ■