Michaela Kuklová se pochlubila archivními poklady. Fotky plné lásky s Jiřím Pomejem i snímek s mladou Bartošovou

Michaela Kuklová a Jiří Pomeje Foto: archiv M. Kuklové

Zesnulý herec Jiří Pomeje (✝54) by oslavil 57. narozeniny. Na svého exmanžela 13. prosince zavzpomínala herečka Michaela Kuklová (53). Přidala skřípky nejen ze svého archivu, ale také přidala vzpomínky na chvíle, kdy spolu byli šťastní.

„Probírám se fotkami, je jich tolik. První fotka mi připomněla, jak rád ochutnával vše neznámé, a tak si dal v Turecku nějakou hodně ostrou místní specialitu. Hned ten první den a bylo mu z toho tak zle, že do konce pobytu byl na dietě. Zhubnul a moc se mi takhle líbil,“ svěřila se herečka, která našla hned několik fotografií připomínající život s Jiřím Pomejem.

„Třetí fotka je z Thajska, které miloval. Čtvrtá je návrat z premiéry pohádky Z pekla štěstí na Mallorce. Pátá z časů, kdy jsme ještě naši budoucnost viděli růžově,“ dodala herečka a našla také snímek s Jirkovou budoucí ženou Ivetou Bartošovou.

„Z poslední fotky mě mrazí. Zleva: Karel Svoboda, Jirka, (ředitelka Planet Hollywood- doufám, že přeživší), Zdeněk Borovec a Ivetka Bartošová, když byla ještě v plné síle, kráse a netušila, že bude jednou Jirka jejím mužem,“ připsala Michaela Kuklová ke vzpomínce.

„Někdy mi bývá smutno, že odešlo z mého života už hodně veliké množství lidí. Jako by se s jejich odchodem přítomnost teprve skutečně stala minulostí. Čím dál raději se vracím do vzpomínek a prožívám některé životní okamžiky znovu. Jsou to setiny vteřin, které mě přenesou, ale v ten moment tam jsem. Přítomně a živě. A někdy se vzápětí dostaví zvláštní stesk a bol, jak nám ten vyměřený čas rychle ubývá. A ty vzpomínky, dostavují se mi jen ty pěkné,“ dodala herečka v den nedožitých narozenin Jiřího Pomeje. ■