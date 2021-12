Bude letošní ročník StarDance její poslední? Tatiana Drexler vysvětlila, jak to myslela se svým odchodem

Tatiana Drexler o svém konci ve StarDance Super.cz

Nedávno se Tatiana Drexler (58) nechala slyšet, že aktuální jedenáctá řada StarDance by mohla být její poslední. Oblíbená porotkyně se každý týden přemisťuje z německého Hannoveru do Prahy. Letos jí její situaci navíc komplikují protikoronavirová opatření.

„Byla to krátkodobá emoce. Zůstala jsem v Praze tři dny. Naháněli mě od jednoho rozhovoru k druhému, museli jsme trénovat tanec. Dostala jsem pocit, že jsem na to všechno stará. Pak se ale dobře vyspíte a přijdou další krásné momenty a tenhle negativní pocit rychle odejde. Je to krásný pořad a jsme všichni rádi, že jsme spolu,“ popsala Super.cz svůj aktuální postoj oblíbená porotkyně, která ve StarDance působí od roku 2007.

Tanečnice a pedagožka je ale toho názoru, že letošní ročník je nejnáročnější ze všech. „Kvůli covidu se nad vším snáší stín strachu. Je to letos mnohem víc náročné,“ rozpovídala se po skončení posledního dílu v našem rozhovoru paní Tatiana.

Té se daří zatím nemoci vyhýbat, na rozdíl třeba od kolegy Zdeňka Chlopčíka, kterého za porotcovským pultíkem musel nahradit Václav Kuneš (46).

„Dávám si velký pozor a všechna opatření beru velmi vážně. Dodržuji předpisy a každý den se testuji. Jelikož jsem studovala matematiku, tak mi počítání množin nedělá problémy. Proto zmenšuji počet množin lidí, se kterými se setkávám. Je to celkem jednoduché, zůstat zdravý,“ vysvětluje svůj recept Drexler, která své návyky v pandemii velmi upravila: „Omezila jsem také učení sportovců. Potkávám se jen s jedním párem. Skupinové hodiny jsem omezila.“ ■