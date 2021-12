Pravidelný vánoční rituál už maminka Terezy Kostkové asi neobnoví. Může za to covid i smrt přítele

Carmen Mayerová přišla o oblíbenou sešlost spojenou s Vánocemi. Super.cz

Na Vánoce se Carmen Mayerová (77) velmi těší. Nepatří ale do skupiny žen, které to během adventu s přípravou domácnosti přehánějí. „Vánoce mám strašně ráda. Jsem ráda, když je všechno hezky připravené, ale rozhodně z toho nešílím. Ráda vařím, a jelikož jsme velká rodina, tak vařím různá jídla, ale nejsem vzorná hospodyňka,“ přiznala se na tiskovce divadla Kalich herečka.

Už mnoho let charismatická herečka například nepeče cukroví. „To jsem dělala, když byly děti malé. Na stará kolena si cukroví objednám, nebo je donesou dcery, nebo dospělé vnučky,“ usmívá se.

U Carmen Mayerové a Petra Kostky se rodina schází na První svátek vánoční. „Schází se nás hodně. Každý přinese trošku svých dobrot. Je to strašně hezké,“ rozpovídala se Mayerová.

Maminka Terezy Kostkové (45) dojemně vzpomínala na to, jak se s kolegy setkávali v jedné pražské restauraci na šneky. „To vždycky organizoval můj milý kolega Václav Postránecký. Tím, že odešel, a přišel do toho covid, tak jsme se nemohli sejít. Letos to asi nebude a obávám se, že tato tradice s Václavem skončila. Kolegové nám odcházejí,“ zamyslela se Carmen Mayerová a jedním dechem dodala: „Byly to vždycky moc krásné chvíle.“ ■